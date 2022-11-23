На 114 км дороги М-7 «Волга» во Владимирской области ночью 24 ноября временно ограничат...

На 114 км дороги М-7 «Волга» во Владимирской области ночью 24 ноября временно ограничат движение.В зоне строительства транспортной развязки с М-12 в Петушинском районе будет производиться монтаж металлических рам, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород».С 0:00 до 5:00 движение по участку временно ограничат. Проезжую часть сузят, максимальная скорость – 40 км/ч. Для безопасного проведения основных работ движение несколько раз полностью остановят на период не более 60 минут.Возможный маршрут объезда: через Ставрово, Кольчугино, Киржач, Покров с выходами на М-7 «Волга» на 103 км и 165 км.Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее выбирать пути объезда.Фото: http://mnn.rosavtodor.gov.ru