В зоне строительства развязки с автобаном М-12 будет производиться монтаж металлических рам. ​

Во Владимирской области на трассе М-7 в ночь на 24 ноября ограничат движение транспорта. В зоне строительства развязки с автобаном М-12 будет производиться монтаж металлических рам. ​В ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород» уточнили, что проезд машин будет затруднён с 00:00 до 5:00. Проезжую часть сузят. Дорожники несколько раз остановят движение, но в общей сложности не более чем на час.Объезд будет организован через Ставрово, Кольчугино, Киржач и Покров с выходами на «семёрку».