Владимирская природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело о краже полезных ископаемых, сообщает пресс-служба ведомства. Неизвестные похитили торф на более 8,6 тыс куб. м недалеко от

Владимирская природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело о краже полезных ископаемых, сообщает пресс-служба ведомства. Неизвестные похитили торф на более 8,6 тыс куб. м недалеко от села Заречье Киржачского района. Причинённый ущерб превысил 1,9 млн рублей. Дело возбудили по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершённая в особо крупном размере). Находится оно на рассмотрении