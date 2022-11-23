Задержан 33-летний уроженец Московской области, подозреваемый в незаконном хранении и покушении на...

Задержан 33-летний уроженец Московской области, подозреваемый в незаконном хранении и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.Дома у него обнаружили полиэтиленовый пакет с сыпучим веществом. Экспертизой установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком массой 92, 04 гр. Еще четыре свертка массой 1, 95 гр, задержаный хранил в ячейке одного из супермаркетов. Все это планировалось сбыть через тайники-закладки.Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере и незаконном хранении запрещенных веществ, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото пресс-служба УМВД по Владимирской области.