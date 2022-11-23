Подведены итоги областного конкурса «Самая мобильная деревня 2022». В нём участвовали сельские населённые пункты, в которых жители активно платят за электричество через личный кабинет на сайте энергосбытовой компании.

Подведены итоги областного конкурса «Самая мобильная деревня 2022». В нём участвовали сельские населённые пункты, в которых жители активно платят за электричество через личный кабинет на сайте энергосбытовой компании. Победители будут бесплатно пользоваться спутниковым интернетом в течение года. Оборудование установят в одном из общественных мест.«В конкурсе приняли участие жители 453 населённых пунктов Владимирской области. К самым активным придёт спутниковый интернет. В моем избирательном округе победителями стали: поселок Мелехово Ковровского района и село Ковардицы Муромского района», - отметил депутат Госдумы Игорь Игошин.Также в число победителей вошли деревни Вески и Марино Александровского района. Во Владимирской области конкурс проходит во второй раз. Его инициатором является компания «Энергосбыт Волга».