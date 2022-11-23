В регионе сегодня после ледяного снегопада продолжали восстанавливать электроснабжение. Отключения...

В регионе сегодня после ледяного снегопада продолжали восстанавливать электроснабжение.Отключения произошли в 119-ти населенных пунктах, на 187-ми трансформаторных подстанциях. Без света, сообщают в областной администрации, остались семь с половиной тысяч человек в Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Киржачском, Ковровском, Муромском, Селивановском, Судогодском и Суздальском районах. В восстановительных работах задействованы тридцать две бригады.