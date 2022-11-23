Ущерб составил 400 тысяч рублей. На фигуранта завели уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.

Во Владимирской области полицейскими задержан браконьер, застреливший лося. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.В Гороховецком районе 19 ноября представители национального парка при обходе леса обнаружили факт убоя животного. Рядом с тушей находился охотник. На место прибыли сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника.«На месте были обнаружены ружья, топор и нож со следами крови, а также части разделанной туши. 52-летнего жителя соседнего региона доставили в отдел. Мужчина сознался в совершении преступления», - уточнили в МВД.Ущерб составил 400 тысяч рублей. На фигуранта завели уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.