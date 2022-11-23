Утром 23 ноября на номер 112 поступило сообщение о том, что в деревне Омлево, на затоне Омлевского...

Утром 23 ноября на номер 112 поступило сообщение о том, что в деревне Омлево, на затоне Омлевского яра тонет мужчина.Лёд на водоёме был настолько тонкий, что по нему было опасно передвигаться. Спасатели Василий Борисов и Дмитрий Овсянников воспользовались спасательной доской, вытащили на неё рыбака и транспортировали к берегу, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Их уже встречала карета "скорой". Мужчина был госпитализирован, сейчас его жизни ничто не угрожает.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.