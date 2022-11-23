311 домов было капитально отремонтировано во Владимирской области в прошлом году. В этом также...

311 домов было капитально отремонтировано во Владимирской области в прошлом году. В этом также ведется активная работа. Общая стоимость проведенных работ - более миллиарда рублей. Депутаты регионального Заксобрания заслушали отчет фонда капремонта.Обновлены крыши, фасады, лифты, инженерные системы. Таким образом, жилищные условия улучшились у 37 тысяч человек. Непросто идет капремонт домов, признанных объектами культурного наследия. Таких в программе 124. Фонд может заложить в смету только ремонтные работы, а в этих случаях речь идет о реставрации, а она значительно дороже. Но пути решения будут найдены, уверили в фонде.Особое внимание уделяется и повышению энергоэффективности. В прошлом году Владимирская область вступила в профильную программу капремонта. Федеральный фонд предоставил финансовую поддержку - 171 миллион рублей.Андрей Фатеев, председатель комитета ЖКХ Законодательного собрания Владимирской области (фракция "Единая Россия"):- Что касается работ по энергоэффективному ремонту, на 21 год была сделана рекордная, самая масштабная в России заявка по количеству домов - а их было 64. Эти работы продолжаются, и количество заявок с каждым годом увеличивается. Была доложена информация по 2022 году. И мы надеемся, что отчет за 22 год будет более эффективным, более положительным, чем за 21-й.