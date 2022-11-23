По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимире ожидается пасмурная погода, небольшой...

По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимире ожидается пасмурная погода, небольшой снег.Атмосферное давление 752 мм ртутного столба.Относительная влажность воздуха 93%.Магнитное поле спокойное.Ветер северный, 3-6 м/с.Температура воздуха во Владимирской области днем -4 ...-6 градусов мороза, ночью до -10.24 ноября отмечается день преподобного Феодора Студита. В народе говорили: «Федор Студит землю студит». Обычно с этого дня начинает студить и морозить: «Со Студита стужа, что ни день, то хуже». Часто это бывает снежный день. Если в этот день было сыро или шел снег, ждали оттепелей до Введенья (4 декабря). Если день был ясным, вскоре ожидали похолодания. По этому дню судили о предстоящей зиме: если день был тёплым, то и зима будет тёплой, и наоборот.Фото: pxfuel.com/