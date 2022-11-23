На заводе Москвич стартовала серийная сборка кроссовера Москвич-3. Приобрести новинку россияне смогут уже в декабре текущего года.

На заводе "Москвич" стартовала серийная сборка кроссовера "Москвич-3". Приобрести новинку россияне смогут уже в декабре текущего года.В церемонии запуска производства приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, зампред правительства, министр торговли и промышленности Денис Мантуров и гендиректор "КамАЗ" Сергей Когогин.Санкции и уход ряда компаний из России стали еще одним стимулом к возрождению отечественного автомобилестроения, отметил мэр столицы. Запуск производства нового "Москвича" градоначальник назвал историческим событием.Пока завод будет заниматься крупноузловой сборкой автомобилей. Через несколько лет начнется выпуск на собственной платформе, сообщил Собянин.Под брендом "Москвич" на заводе также будут собирать электромобили. Мэр напомнил, что у столицы большой опыт в области электротранспорта."Это будущее и с точки зрения технологий, и с точки зрения экологии большого города", – считает градоначальник."Москвич-3" – это компактный кроссовер для ежедневных поездок как в одиночестве, так и с семьей. Его длина – 441 сантиметр, ширина – 180 сантиметров. В просторном салоне установлены комфортабельные эргономичные сиденья.Автомобиль оборудован 1,5-литровым бензиновым турбомотором. Модель оснащена цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,25 дюйма, мультимедийной системой, камерами обзора и электрическим люком.Раньше московский автозавод принадлежал французской "Рено", которая в марте 2022 года объявила об уходе с российского рынка. На протяжении многих лет компания избавлялась от российских поставщиков и переводила производство на иностранные комплектующие, поэтому производство на "Москвиче" пришлось начинать практически с нуля.Выпускать полностью российский автомобиль пока невозможно. Нужно разработать собственную универсальную платформу, создать отечественные производства ключевых автокомпонентов.Президент ассоциации "Цифровая Эра транспорта" Антон Журавлев с оптимизмом смотрит на дальнейший процесс импортозамещения в автомобилестроении. Эксперт считает, что этот вопрос можно решить в течение ближайших нескольких лет."Завод "Москвич" реанимировали буквально за полгода. Это значит, что правительство Москвы вместе с партнерами вышли на хорошие темпы работы. Думаю, что проблем с импортозамещением не будет", – сказал Журавлев в беседе с "Дни.ру".О перспективах автомобиля на рынке эксперт также высказывается положительно. По его словам, первую волну спроса могут сформировать системы такси, каршеринга и транспортный комплекс столицы."Это позволит обкатать автомобиль и наглядно продемонстрировать его возможности. Сам жду эту модель с интересом", – отметил президент ассоциации.Успеху автомобиля поспособствует и то, что "Москвич-3" включат в программу господдержки. "Это станет дополнительным стимулом к покупке. С учетом льготных программ модель будет продаваться по привлекательной цене", – подчеркнул Журавлев.