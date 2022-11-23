Сумма мзды составила 70 тысяч рублей.

Во Владимире осудят бывшего заведующего неврологическим отделением Городской больницы №4, который получил взятку за предоставление отсрочки от армии. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В рамках оперативного эксперимента в кабинет к врачу пришёл мужчина, который попросил помочь откосить от службы в ВС РФ. Доктор согласился и попросил за услугу 70 тысяч рублей.С помощью поддельных печатей медик изготовил справку о якобы имеющемся у пациента заболевании. Далее он проинструктировал клиента о поведении и жалобах, которые тот должен высказать членам призывной комиссии. Псевдобольной призывник сходил в военкомат, сослался на головные боли, показал медицинские документы и получил отсрочку.Теперь предприимчивый медик окажется на скамье подсудимых. Уголовное дело рассмотрит Фрунзенский районный суд.