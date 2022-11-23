Во Владимирской области за сутки 23 ноября подтверждено 28 случаев заболевания новой коронавирусной...

Во Владимирской области за сутки 23 ноября подтверждено 28 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.(9 сл. в г.Владимире, 2 сл. в Муромском, 3 сл. в Ковровском, 1 сл. в Петушинском, 0 сл. в Кольчугинском, 2 сл. в Александровском, 0 сл. в Юрьев-Польском, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 0 сл. в Судогодском, 0 сл. в Собинском, 2 сл. в г. Радужный, 0 сл. в Киржачском, 1 сл. в Камешковском, 0 сл. в Гороховецком, 0 сл. в Меленковском, 0 сл. в Вязниковском, 3 сл. в Суздальском, 0 сл. в Селивановском).