Чтобы сохранить облик станции Сокольники, построенной в 1935-м, в переходе на новую станцию использовали мрамор уфалей.

Чтобы сохранить облик станции "Сокольники", построенной в 1935-м, в переходе на новую станцию использовали мрамор уфалей."Сокольники" Сокольнической линии – особенная станция московского метро. Именно отсюда 15 мая 1935 года отправился первый поезд с пассажирами (до ст. "Парк культуры"). "Сокольники" является памятником архитектуры. В следующем году эта станция Сокольнической линии соединится со станцией Большой кольцевой линии (БКЛ), которую тоже назвали "Сокольники".Оформление новой станции посвящено труду метростроителей. На стенах и балконе можно будет увидеть композиции с изображениями плакатов и фото 1940–1950-х годов, а также историческую схему метро. Окунуться в историю можно будет и в переходе между новой и старой станциями.В переходе с "Сокольников" Сокольнической линии на одноименную станцию БКЛ завершена отделка мрамором. Этот мрамор является аналогом того, который использовали при сооружении красной ветки подземки в 1930-х годах. Его называют мрамором уфалей. Он отличается расцветкой от светло-серых до голубовато-серых тонов с белыми и темными полосами и прожилками."Важно было сохранить исторический облик действующей станции, поэтому зона соединения перехода и балкона отделана мрамором уфалей", – объяснил дизайнерское решение заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.Попасть на балкон "Сокольников" красной ветки пассажиры смогут из вестибюля № 1 "Сокольников" БКЛ. Специалисты завершают отделку этого вестибюля. Там стены и колонны облицевали мрамором, а пол выложили гранитом.К слову, недавно специалисты закончили архитектурную отделку платформенного участка "Сокольников" БКЛ и второго вестибюля станции, по которому можно будет выйти к Песочному переулку и парку "Сокольники".Кроме "Сокольников", в состав северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро входят станции "Рижская" и "Марьина Роща", строительство который тоже скоро завершится, а также соединительная ветка в электродепо "Нижегородское" и построенные станции "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская" (последние три станции временно работаю в составе Некрасовской линии метро).