В Курганской области местный житель заявил, что у него украли четыре овцы. Вор вскрыл вагон с животными и увел их, как сообщают . Затем злоумышленник разделал овец на мясо, частично его ..

В Курганской области местный житель заявил, что у него украли четыре овцы. Вор вскрыл вагон с животными и увел их, как сообщают .Затем злоумышленник разделал овец на мясо, частично его продал, а часть оставил себе. Вероятно, чтобы скрыть преступление, мужчина сжег свой автомобиль и обувь. Общий ущерб от инцидента, по данным интернет-издания , полиция оценила в 30 тысяч рублей.