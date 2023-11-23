На восстановление драмтеатра во Владимире выделили деньги из федерального бюджета 700 миллионов...

На восстановление драмтеатра во Владимире выделили деньги из федерального бюджета700 миллионов рублей получит Владимирская область на восстановление Драмтеатра и строительство новой школы в городе Суздале. Это стало возможно благодаря инициативе Александра Авдеева, сообщает председатель Законодательного Собрания Владимир Кисилёв в своем телеграм-канале."Губернатор региона дважды поднимал эту тему на трибуне Совета Федерации, когда проходили Дни Владимирской области в СФ и при обсуждении проекта бюджета РФ. Оба раза Валентина Ивановна Матвиенко обратила внимание на важность вопросов и поддержала наш регион", - рассказал Владимир КисилёвКроме этого, в бюджете на 2024-2026 годы предусмотрено участие Владимирской области в подавляющем большинстве федеральных программ практически по всем направлениям развития экономики и социальной сферы нашего региона. Для этого из федерального бюджета выделены необходимые денежные средства.Фото: Правительства Владимирской области