Какие меры поддержки предпринимательства существуют в нашем регионе и почему так важен здоровый бизнес-климат? Об этом побеседовали с Александром Захаровым, заместителем председателя

Какие меры поддержки предпринимательства существуют в нашем регионе и почему так важен здоровый бизнес-климат? Об этом побеседовали с Александром Захаровым, заместителем председателя комитета по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу и стратегическому планированию Законодательного Собрания Владимирской области.