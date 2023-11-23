Алиментщика во Владимирской области приговорили к 20 часам обязательных работ.
Житель Владимира на...
Алиментщика во Владимирской области приговорили к 20 часам обязательных работ.
Житель Владимира на платил алименты в пользу бывшей супруги на содержание 14-летней дочери, образовалась задолженность около 80 тыс. рублей, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.
Поэтому приставом-исполнителем было наложено ограничение на выезд за пределы Российской Федерации. Мужчину также привлекли к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ.
В результате, деньги в полном объеме перечислены взыскателю.
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