Алиментщика во Владимирской области приговорили к 20 часам обязательных работ. Житель Владимира на...

Алиментщика во Владимирской области приговорили к 20 часам обязательных работ.Житель Владимира на платил алименты в пользу бывшей супруги на содержание 14-летней дочери, образовалась задолженность около 80 тыс. рублей, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Поэтому приставом-исполнителем было наложено ограничение на выезд за пределы Российской Федерации. Мужчину также привлекли к административной ответственности. Ему назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ.В результате, деньги в полном объеме перечислены взыскателю.Фото: https://www.pxfuel.com