Больше всего жителей Владимирской области беспокоят нехватка врачей и очереди в...

Больше всего жителей Владимирской области беспокоят нехватка врачей и очереди в поликлиниках.Владимирский ЦУР опубликовал данные социального опроса о медицине региона.Исследование показало, что более половины опрошенных (54 процента) считают главной проблемой областной медицины дефицит специалистов. Конкретно - неврологов, терапевтов, хирургов и кардиологов. На втором месте - плохая организация приема пациентов в поликлиниках. На третьем - невозможность записи на диагностику. Респондентов также волнуют высокие цены на лекарства и низкая квалификация врачей. Улучшения в медицине региона за последние три года отметили лишь 11 процентов опрошенных.