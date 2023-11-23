Целая улица во Владимирской области не может дышать из-за сильного запаха канализации.
Жители...
Целая улица во Владимирской области не может дышать из-за сильного запаха канализации.
Жители улицы Ленинградской в Коврове жалуются на сильный запах нечистот рядом с канализационной насосной станцией местного водоканала. Люди уверены, что коммунальщики грубо нарушают санитарные нормы. Все подробности у Александра Сыпченко.
Вот так съемочную группу "Вестей" приветствуют боевые ассенизаторы ковровского водоканала. Жильцы улицы Ленинградской уже привыкли к хамству коммунальщиков и к сильному запаху нечистот, идущему от старой канализационной насосной станции. Сюда свозят содержимое септиков со всего частного сектора, рассказывает Илья Балдов. Он считал: до двадцати цистерн в сутки!
Илья Балдов, житель ул. Ленинградской:
- Станция абсолютно для этого не предназначена, находится прямо в плотной жилой застройке. Здесь повсюду жилые дома и слив происходит вблизи жилых домов, вонь стоит невыносимая, в зависимости куда подует ветер.
Камера, увы, не передает всю глубину ароматов, разлитых по округе. Местные уверены: ежедневно свозят сюда тонны жидких отходов, сотрудники "водоканала" нарушают санитарные нормы.
Алексей Кулыгин, житель ул. Рыжова:
- Стучали машины, грохот был. У нас тут был овраг, гуляли дети, были деревья, была трава. Сейчас там нет ничего. Окна у меня как раз направлены сюда, если сейчас ветер поменяется у меня дышать невозможно.
Выбросы происходят в том числе и из-за неисправных заслонок насосной станции, говорят люди. Раньше было терпимо.
Лариса Заломова, жительница ул. Ленинградской:
- Вонь, это вообще невозможно, ни в огород летом выйти ни окошко открыть. Помогите ради бога, потому что жить так на самом деле тяжело и все нас отплевывают, никому мы не нужны.
Любовь Балдова, жительница ул. Ленинградской:
- Здесь в основном частная застройка. Мы люди пенсионеры, живем. Строится молодежь с маленькими детьми. Я только не понимаю.. Почему мы должны терпеть это и дышать этим поганым воздухом?!
Обращения в различные инстанции пока ни к чему не привели. Недавняя экспертиза регионального "Центра гигиены и эпидемиологии" показала, что концентрация аммиака и сероводорода в воздухе соответствует гигиеническим нормативам. А вот специалисты Роспотребнадзора установили - "Завод имени Дегтярева" , которому и принадлежит производственная площадка, не позаботился о санитарно-защитной зоне, грубо нарушив действующее законодательство.
Юлия Каркаваниди, официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области:
- На основании части 1 статьи 49 Федерального Закона №248 Акционерному обществу было объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. В установленные законодательством сроки они должны заняться вплотную вопросом разработки проектной документации.
В администрации Коврова проблему еще не учуяли. Впрочем проверки продолжаются, говорит начальник отдела ЖКХ Александр Королёв. Первоочередной задачей остается установить, по каким договорам и какими организациями зловонная жижа тоннами сливается в жилом секторе.
Александр Королёв, начальник отдела ЖКХ администрации города Коврова:
- Данное имущество передано администрацией Коврова в 16 году еще в ООО "ЗИД". В рамках концессионного соглашения. Два раза в год проводятся проверки данных объектов то есть по факту функционирования данных систем, инженерных коммуникаций, нарушений нет.
Ковровчане, уставшие от бездействия чиновников, сейчас готовят коллективное обращение к Губернатору области Александру Авдееву. Правовую оценку действиям коммунальщиков, препятствовавшим законной работе журналистов, надеемся, дадут и в полиции.
Александр Сыпченко Алексей Ковалёв Вести Владимир