Целая улица во Владимирской области не может дышать из-за сильного запаха канализации. Жители...

Целая улица во Владимирской области не может дышать из-за сильного запаха канализации.Жители улицы Ленинградской в Коврове жалуются на сильный запах нечистот рядом с канализационной насосной станцией местного водоканала. Люди уверены, что коммунальщики грубо нарушают санитарные нормы. Все подробности у Александра Сыпченко.Вот так съемочную группу "Вестей" приветствуют боевые ассенизаторы ковровского водоканала. Жильцы улицы Ленинградской уже привыкли к хамству коммунальщиков и к сильному запаху нечистот, идущему от старой канализационной насосной станции. Сюда свозят содержимое септиков со всего частного сектора, рассказывает Илья Балдов. Он считал: до двадцати цистерн в сутки!Илья Балдов, житель ул. Ленинградской:- Станция абсолютно для этого не предназначена, находится прямо в плотной жилой застройке. Здесь повсюду жилые дома и слив происходит вблизи жилых домов, вонь стоит невыносимая, в зависимости куда подует ветер.Камера, увы, не передает всю глубину ароматов, разлитых по округе. Местные уверены: ежедневно свозят сюда тонны жидких отходов, сотрудники "водоканала" нарушают санитарные нормы.Алексей Кулыгин, житель ул. Рыжова:- Стучали машины, грохот был. У нас тут был овраг, гуляли дети, были деревья, была трава. Сейчас там нет ничего. Окна у меня как раз направлены сюда, если сейчас ветер поменяется у меня дышать невозможно.Выбросы происходят в том числе и из-за неисправных заслонок насосной станции, говорят люди. Раньше было терпимо.Лариса Заломова, жительница ул. Ленинградской:- Вонь, это вообще невозможно, ни в огород летом выйти ни окошко открыть. Помогите ради бога, потому что жить так на самом деле тяжело и все нас отплевывают, никому мы не нужны.Любовь Балдова, жительница ул. Ленинградской:- Здесь в основном частная застройка. Мы люди пенсионеры, живем. Строится молодежь с маленькими детьми. Я только не понимаю.. Почему мы должны терпеть это и дышать этим поганым воздухом?!Обращения в различные инстанции пока ни к чему не привели. Недавняя экспертиза регионального "Центра гигиены и эпидемиологии" показала, что концентрация аммиака и сероводорода в воздухе соответствует гигиеническим нормативам. А вот специалисты Роспотребнадзора установили - "Завод имени Дегтярева" , которому и принадлежит производственная площадка, не позаботился о санитарно-защитной зоне, грубо нарушив действующее законодательство.Юлия Каркаваниди, официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- На основании части 1 статьи 49 Федерального Закона №248 Акционерному обществу было объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. В установленные законодательством сроки они должны заняться вплотную вопросом разработки проектной документации.В администрации Коврова проблему еще не учуяли. Впрочем проверки продолжаются, говорит начальник отдела ЖКХ Александр Королёв. Первоочередной задачей остается установить, по каким договорам и какими организациями зловонная жижа тоннами сливается в жилом секторе.Александр Королёв, начальник отдела ЖКХ администрации города Коврова:- Данное имущество передано администрацией Коврова в 16 году еще в ООО "ЗИД". В рамках концессионного соглашения. Два раза в год проводятся проверки данных объектов то есть по факту функционирования данных систем, инженерных коммуникаций, нарушений нет.Ковровчане, уставшие от бездействия чиновников, сейчас готовят коллективное обращение к Губернатору области Александру Авдееву. Правовую оценку действиям коммунальщиков, препятствовавшим законной работе журналистов, надеемся, дадут и в полиции.Александр Сыпченко Алексей Ковалёв Вести Владимир