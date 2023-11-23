Чемпион по самбо Антон Коновалов дал мастер-класс ученикам православной школы во Владимирской...

Чемпион по самбо Антон Коновалов дал мастер-класс ученикам православной школы во Владимирской области.Двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион Европы, член отряда специального назначения "Мономах" регионального управления Федеральной службы исполнения наказанийАнтон Коновалов провел мастер-класс для воспитанников судогодской Свято-Екатерининской православной школы. Спортсмен продемонстрировал основные приемы - технику захватов и бросков, а также пообщался с ребятами.Напомню, что спецназовцы ФСИН взяли шефство над судогодской православной школой- они проводят уроки для воспитанников, организуют различные акции.