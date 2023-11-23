Еще одиннадцать сотрудников МЧС во Владимирской области записались в федеральный реестр доноров...

Еще одиннадцать сотрудников МЧС во Владимирской области записались в федеральный реестр доноров костного мозга.Представители чрезвычайного ведомства ежегодно сдают кровь и ее компоненты для медицинских учреждений.Согласно информации Федерального медико-биологического агентства, вероятность найти донора для пациента, нуждающегося в пересадке костного мозга, один шанс на 10 тысяч человек. Чем больше людей находятся в специальном реестре, тем, естественно, больше вероятность найти совместимого донора. Сдать кровь и присоединиться к акции может каждый.Ксения Воротилова, замначальника ЦУКС ГУ МЧС России по Владимирской области:- Ежегодно сотрудники главного управления сдают на безвозмездной основе цельную кровь и ее компоненты. Так как потребность в донорской крови является постоянной и не зависит от социально-экономической, политической ситуации в стране и мире.(Видео ГУ МЧС по Владимирской области)