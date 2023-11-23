История произошла на Верхней Дуброве. Там под покровом ночи гражданин Азербайджана незаконно срубил елку. Его попыталась остановить неравнодушная прохожая, но в ответ получила оскорбления

История произошла на Верхней Дуброве. Там под покровом ночи гражданин Азербайджана незаконно срубил елку. Его попыталась остановить неравнодушная прохожая, но в ответ получила оскорбления и угрозы. Видео распространилось в социальных сетях. На кадрах отчетливо слышно нецензурную лексику, а также крики и споры по поводу СВО. К слову, на той неделе ролик заметил Александр Бастрыкин. Руководитель