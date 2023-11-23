Жительница Собинки Наталья Алексеевна Федосова работает мамой 365 дней в году и 24 часа в сутки, вместе с мужем Валерием Ивановичем она воспитывает восьмерых приемных детей.

Жительница Собинки Наталья Алексеевна Федосова работает мамой 365 дней в году и 24 часа в сутки, вместе с мужем Валерием Ивановичем она воспитывает восьмерых приемных детей.Наталья СОЛОВЬЕВА, газета «Доверие», Собинский район.Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является приоритетным. Воспитываясь в государственном учреждении, каким бы хорошим оно ни было, и не имея возможности участвовать в жизни семьи, пусть даже неродной, ребенок привыкает, что в его судьбе от него ничего не зависит и нередко ощущает себя беспомощным. Выходом из такой непростой ситуации является воспитание ребенка в замещающей семье.ФедосовыВ городе Собинка живет замечательная семья Федосовых. Сегодня на попечении Натальи Алексеевны и Валерия Ивановича находятся восемь приемных детей.Наталья и Валерий в браке уже 31 год. У них двое своих взрослых детей: сын Алексей и дочь Марина. У дочери своя семья, любимый сын Кирилл учится уже в 7-ом классе. Алексей живет в большом доме с родителями и во всем им помогает.Наталья Алексеевна имеет педагогическое образование и долгое время трудилась в детском саду № 3 г. Собинка «Лучик» инструктором по физическому воспитанию. Сегодня она работает многодетной приемной мамой. Валерий Иванович совмещает заботу о детях с загруженностью в автослесарной мастерской в Лакинске, где работает сварщиком. Работа у него напряженная. Порой он пропадает в мастерской допоздна и без выходных, но все же выкраивает время для того, чтобы свозить семью на прогулку в лес или отвезти всех на дачу в деревню, перекопать и засадить огород или повозиться вместе с мальчишками, ремонтируя мотоцикл.Путь супругов к решению взять в свою семью чужих детей был нелегким и долгим. Хотя для Натальи и Валерия нет чужих детей. Они принимают их всем сердцем и считают своими, родными. А те в свою очередь сразу называют супругов мамой и папой.До глубины душиПо словам нашей героини, о жизни ребят в детском доме она знала давно. Еще ребенком в летнем загородном лагере «Чайка» много с ними общалась, дружила и потом. И всегда ей было очень жалко мальчишек и девчонок, обделенных родительской любовью и заботой, семейным теплом и уютом.Вспоминая о том далеком времени и говоря о сегодняшних своих воспитанниках, Наталья едва сдерживает слезы. Ее губы и голос дрожат. Это очень трогательный и эмоционально открытый человек. Она наделена способностью понимать и сопереживать другим. Разговор с ней вызывает глубокие чувства, трогает за душу.Эта женщина обладает особенной магией, которая заставляет других людей, и в первую очередь ее многочисленную семью, ощущать близость и поддержку. Она проявляет свои чувства без стеснения и искренне делится ими с другими. Это позволяет создать особую атмосферу доверия и понимания, в которой ребята разного возраста чувствуют себя комфортно и защищенно.ПервыеПервый приемный ребенок у Федосовых появился ровно 20 лет назад. Правда познакомились они с Виталиком еще в 1999-ом. Тогда Марине только-только исполнилось шесть лет, а младшего двухлетнего Лешу еще возили в коляске. Мама с детьми часто ходили погулять на игровую площадку у Собинского детского дома. Тогда доступ туда был открыт. Марина обожала кататься на качелях, а Леша возиться в песочнице.Все чаще и чаще Наталья стала встречаться на этой площадке с десятилетним Виталиком, который то и дело кружил около них и легко шел на контакт. Потом они стали брать его на выходные, праздники, каникулы. Мальчик быстро адаптировался и без раздумий готов был влиться в семью. Но Валерий и Наталья долго не решались на этот ответственный шаг. Когда подростку исполнилось 14 лет, Федосовы все же забрали его к себе окончательно и ни разу об этом не пожалели.Сегодня Виталию 34 года, живет в Собинке, работает во Владимире. Он взрослый состоявшийся мужчина, у него своя семья, ребенок. Но для мамы и папы он все равно остается любимым Виталиком, который продолжает общаться со своими приемными родителями, поддерживает тесную связь с Мариной. Наталья Алексеевна и Валерий Иванович очень гордятся старшим сыном.С теплотой и радостью моя собеседница рассказывает и о другом воспитаннике – о 22-летнем Вячеславе. Она называет его «новогодним подарком», так как в семье он появился 31 декабря, как раз под самый Новый год. В 19 лет парень начал самостоятельную жизнь. Продав собственность в Гусь-Хрустальном (откуда Слава родом), в настоящий момент парень подыскивает себе квартиру для приобретения в нашем райцентре и постоянно советуется с мамой.Семья Федосовых выпустила во взрослую жизнь еще и брата с сестрой - Алену и Анатолия. С ними их познакомил тот самый Виталик, когда ребята были еще маленькими. Алена теперь живет и работает в Москве, купила в Собинке собственное жилье. У нее все складывается хорошо. Но не всегда все бывает в семье безоблачно. Родители очень надеются, что у Толика жизнь тоже наконец-то наладится и он твердо встанет на ноги.Уж точно нескучно!«Это ни с чем не сравнимое счастье – сидеть со своими уже взрослыми и младшими детьми, пить чай и слушать их рассказы», - откровенничает Наталья Алексеевна. Поэтому с 2019 года, отправив во взрослое плавание своего четвертого выпускника, они с мужем приняли в свою семью еще восьмерых ребят. С ними их жизнь наполнилась новым смыслом, стала намного интересней. И уж точно нескучной!Дети попали к Федосовым разными путями: кого-то предложили взять в отделе опеки, других Наталья пожалела, увидев в горьких слезах отчаяния в детском доме, третьи сами настойчиво просились, списавшись с будущими родителями через соцсети. Разные и сложные судьбы у ребят, разные характеры. Но теперь они единая семья!Сначала появились четверо родных братьев и сестер. Шестнадцатилетний Сиевуш (в семье его зовут Сашей) - парень с характером, но мама нашла к нему подход. На год младше брата Манижа, которая сейчас учится вместе с ним в 8-ом классе. Даша посещает в той же школе 4-ый класс, а младшая Рохи - 3-ий. Рохи, несмотря на свою инвалидность, стойко справляется со всеми трудностями. Это гораздо легче делать, когда у тебя есть такая мощная поддержка, как дружная большая семья.Первая помощница по дому у мамы - семнадцатилетняя Маша. Серьезная и сдержанная по характеру, Мария получает профессию продавца в Собинском отделении Владимирского индустриального колледжа. Она попала к приемным родителям в 2021 году вместе с маленьким братиком Никитой. Шестилетний мальчуган – самый младший и шустрый в семье, иногда может и похулиганить. У него неугомонный характер и ему все надо знать. Это папин любимчик. Никитка не отходит от отца ни на шаг, когда тот появляется дома. Малыш посещает детский сад № 10 «Улыбка». Мама Наташа усердно занимается с ним дома, готовит его к школе.Настя и Семен тоже кровные брат с сестрой. Старшей пятнадцать лет, младшему – восемь. Они обрели новую семью всего полгода назад. Оба учатся в школе. У Семена с самого начала возникли сложности в обучении, поэтому ему требуется больше внимания и помощи со стороны взрослых. Этим он уж точно не обделен.Уроки ребята постарше выполняют самостоятельно, мама обязательно контролирует их. Младшие же полностью под маминой опекой. Правда, с английским языком она не дружит и тут приходится звать на помощь старшеклассников.Как считает Наталья, маленькие детки легче входят в семью и быстрее адаптируются. Но с большими проще бывает договориться, найти компромисс. При условии, конечно, что дети с желанием пришли в новую для себя семью, а не против своей воли.Семейный укладРебятам в большом двухэтажном доме спокойно и комфортно. Они живут на втором этаже по 1-2 человека в комнате. У них есть собственное пространство, где они могут уединиться, отдохнуть. Только маленький Никитка пока ночует внизу, в комнате с родителями. Ребята сами следят за чистотой и порядком в своих комнатах, убирают и общие места пользования.Старшие девочки Маша, Настя и Манижа могут обед с ужином для всех приготовить. Умеют нарезать разные салаты, навертеть ежиков и пожарить отбивные. А картошку с макаронами в любой вариации вам исполнят! Мама постепенно приучает дочерей к ведению домашнего хозяйства, знакомит с разными кулинарными секретами.У большой семьи и хозяйство немаленькое: козы, куры, поросенок и бык с коровой. Саша с Лешей отвечают за хозяйство: покормить скотину, убрать за ней. Без сильных мужских рук на огороде тоже не обойтись. Вскопать грядки, посадить и выкопать картошку – тоже на них и на папе. А еще отец учит парней как гвоздь забить, как шуруп завернуть. Вместе со старшими Валерий Иванович построил сарай для домашней живности. Младшие всегда рядом на подхвате. Своими силами ремонтируют Сашин мотоцикл, когда возникает необходимость: отец показывает - сын делает.Из всех ребят Настя - самая творческая натура. Она посещает театральную студию в Собинском детском доме, поет и танцует. Большие девочки увлекаются алмазной мозаикой, а Даша и Рохи пробуют себя в рисовании. Им пока не хватает времени, чтобы заниматься этим вплотную в каком-то кружке или художественной школе, поэтому они пытаются это делать в домашних условиях.В семье находят время, чтобы и отдохнуть вместе: прогулки в лес, парк и на озеро, познавательные и развлекательные поездки во Владимир, совместные праздники и дни рождения. В грибной сезон Валерий Иванович часто вывозит всю многочисленную братию в лес на тихую охоту. Там мама с папой учат ребят собирать и различать съедобные грибы. А заодно и воздухом целебным подышать, красотой природной полюбоваться. С такой командой корзины и ведра быстро заполняются добычей. Вечером картошечка с грибами, а зимой ароматный грибной супчик – наслаждение для вкуса. А вот за ягодами далеко ходить не надо – их все любят собирать на своем приусадебном участке.Летом ребята отдыхают в школьных и загородных оздоровительных лагерях. В этом вопросе оказывает содействие семье отдел опеки и попечительства управления образования администрации Собинского района.Главное – режим!Когда же и как мама восьмерых детей со всем этим справляется? Во-первых, как говорит Наталья Алексеевна, в сутках целых 24 часа! А во-вторых, главное – это режим и четкое ему следование. Все расписано не просто по часам, а по минутам. Иначе нельзя - все пойдет наперекосяк.Мама строго следит за всеми режимными моментами. Подъем в 6 утра, общий завтрак, сборы на учебу и работу. Папа развозит ребят в школу, в сад и техникум. Мама к 9 утра ведет Семена к школьному автобусу. Наконец у Натальи наступают 2 часа тихого и спокойного счастья – свободное время, которое она может посвятить себе. Конечно, это относительно личное время, зачастую именно в этот момент находятся дела первой необходимости. В 12 мама забирает младшенького Никиту из сада, занимается с ним. Затем по очереди возвращаются домой ученики, обедают и готовят домашние задания. За ужином, приготовленным старшими девочками, собирается вся семья и делится новостями, впечатлениями от прошедшего дня. Немного времени для досуга и отбой строго в 9 вечера. Вставать-то завтра рано!Предназначение и работаМама — сердцебиение любого дома, без нее сердце не бьется. Мама — это твой первый друг, твой лучший друг, твой друг навсегда.Наталья Федосова уверена, что быть мамой – ее предназначение. Но в то же время это сложный ежеминутный круглосуточный труд. Это самая большая и ответственная работа, за которую может взяться любой человек. Свою цель Наталья Алексеевна видит в том, чтобы отогреть души ребят, попавших в сложную жизненную ситуацию, оставшихся сиротами или без попечения родителей, и подготовить своих воспитанников к самостоятельной взрослой жизни. Чтобы они могли себя обслужить и умели справляться с разными проблемами. Чтобы они социализировались в обществе, без труда налаживали контакт с разными людьми, получили профессию,«Мама всегда выслушает, поймет, поддержит и поможет. Пусть мои дети не вырастут гениями, не получат высшего образования, но зато пускай станут хорошими людьми и внуков приводят потом», – подводит итог нашей встрече героиня рассказа Наталья Алексеевна ФедосоваНаталья Федосова: «Пусть мои дети не вырастут гениями, не получат высшего образования, но зато пускай станут хорошими людьми и внуков приводят потом».Подпись к снимку: Все в семье Федосовых делится поровну - радости и печали, заботы и развлечения. Вместе и жить веселее. А уж когда все соберутся за праздничным столом - и подавно!(слева направо) стоят Даша, Манижа, Настя, Маша, Сиевуш, Рохи, сидят: Никита, Наталья Алексеевна, Семен. Фото из семейного архива Федосовых.