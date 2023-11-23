К проекту Госуслуги. Дом уже присоединились 17 тысяч владимирцев. Ход его реализации -...

К проекту "Госуслуги. Дом" уже присоединились 17 тысяч владимирцев.Ход его реализации - центральная тема ноябрьского заседания комитета Законодательного собрания области по ЖКХ.Андрей Фатеев, председатель комитета по вопросам ЖКХ Законодательного собрания области:- Я буквально сегодня установлю сам это приложение и буду советовать его знакомым депутатам. Посмотрим, какие дополнения можно ещё внести, потому что Дом - это не только управляющая компания и инженерные системы, которые находятся в доме. Это и проблемы вывоза мусора, и уборка территорий.Пользователем пока может стать только собственник квартиры. Авторизация проходит через сервис "Госуслуги". В приложении есть все сведения о штрафах, отчёты о проведённых и планируемых работах, возможность оплачивать счета одним кликом - без очередей и без комиссии, и даже вносить показания счётчиков. Но самое главное - напрямую связываться с управляющими и ресурсоснабжающими организациями. Ещё одной инновацией стали онлайн-голосования вместо общедомовых собраний, на которых обычно присутствует маленький процент жителей. Это ещё и решит проблему поддельных подписей - "электронный" голос гарантированно будет принадлежать одному человеку.У депутатов появилась идея сделать приложение одним из способов контроля за уборкой мусорных контейнеров. Скоро наступят новогодние праздники и длинные выходные, в которые из года в год в регионе случается мусорный коллапс.Елена Андреева, начальник инспекции госжилнадзора по Владимирской области:- Мы все ходим везде с телефонами. Даже элементарный пример, когда ты вышел, увидел, негорящую лампочку. Не надо никуда звонить, сразу написал, и управляющая организация через систему ГИС получает мгновенно это обращение и обрабатывает его.