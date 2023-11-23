За 10 месяцев 2023 года на объектах железнодорожной инфраструктуры Горьковской железной дороги по собственной неосторожности получили травмы 87 человек.

За 10 месяцев 2023 года на объектах железнодорожной инфраструктуры Горьковской железной дороги по собственной неосторожности получили травмы 87 человек. Это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Основные причины происшествий – хождение по железнодорожным путям перед движущимся поездом, травмирование электротоком, нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда.«Железная дорога – зона повышенной опасности! Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути», - подчеркнул начальник ГЖД– филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.На Горьковской магистрали систематически проводится профилактическая работа по предупреждению травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. В частности, проводятся совместные рейды с правоохранительными органами, разъяснительные беседы в образовательных учреждениях.Напомним, в рамках месячника «Уступи дорогу поездам!» лекции о правилах поведения на железнодорожной инфраструктуре прослушали более 113 тыс. детей и их родителей. Работниками было выдано более 25 тыс. памяток, а также тематическая сувенирная продукция.