Депутаты Заксобрания одобрили проекта закона об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве. Под горячую руку депутатов ранее попадала нецензурная лексика, а

Депутаты Заксобрания одобрили проекта закона об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве. Под горячую руку депутатов ранее попадала нецензурная лексика, а теперь еще и иностранные слова, имеющие аналог в русском языке. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Владимирской области. Пользователи соцсетей отнеслись к этой новости с иронией. Прозвучал вопрос: «Каким словом тогда будут называть депутатов?».