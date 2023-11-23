Об этом сообщили в региональном правительстве.

Крупнейший инвестиционный Конгресс-2023 пройдет в декабре в Суздале. Об этом сообщили в региональном правительстве.Даты уже определены – мероприятие состоится 7-8 декабря. В планах обсуждение актуальных тем в экономике региона, тематические и стратегические сессии и подписание соглашений.Так, в Конгрессе примут участие Артемий Лебедев – дизайнер и блогер, Светлана Бондарчук, которая станет модератором события, Николай Валуев – первый заместитель председателя Комитета ГД по туризму, а также гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева.