Там можно купить уникальные вещи и принять участие в творческих мастер-классах.

Там можно купить уникальные вещи и принять участие в творческих мастер-классах.На Тверской площади в центре Москвы ежедневно работает ярмарка локальных производителей "Тверская-маркет". Посетить ее можно до 14 декабря с 11:00 до 21:00.Павильоны расположены у памятника Юрия Долгорукому. В ярмарке участвуют представители 100 брендов из столицы и других регионов, включая проект "Сделано в Москве".Ярмарка является продолжением III Московской недели интерьера и дизайна. Посетители могут приобрести украшения ручной работы, товары для дома, одежду, натуральную косметику. Ассортимент обновляется раз в несколько дней.К примеру, на ярмарке можно приобрести конструктор-головоломку из натурального дерева. Он развивает логику, мелкую моторику и воображение. Конструктор состоит из 50 деталей и имеет неограниченное число самостоятельных вариантов сборки.Для любителей здорового образа жизни продаются полезные сладости. Питательные батончики без сахара и глютена изготовлены из натуральных продуктов – какао, орехов и ягод.Также гости могут попробовать натуральный мед, приобрести трутневое молочко и прополис. Мед содержит природные витамины. Его производят с использованием натуральных трав.На ярмарке представлена продукция участников проекта "Сделано в Москве". Это одежда, игрушки, украшения и многое другое. Часть товаров доступна на медиаресурсе "Сделано в Москве".Каждую пятницу и субботу с 18 ноября по 9 декабря на ярмарке будут выступать артисты Москонцерта. Все желающие могут покататься на карусели. Работает гастрономическая зона с угощениями разных кухонь и горячими напитками.Ежедневно с 11:00 до 21:00 в павильоне №10 проходят бесплатные мастер-классы. Посетители могут научиться шитью, рисованию, актерскому мастерству и росписи гипсовых фигур.Для детей подготовили занятия по созданию объемных аппликаций, технике оригами, изготовлению ловца снов и тряпичных кукол. Посетители постарше могут посетить классы по 3D-моделированию, резьбе по дереву.Напомним, что до 12 апреля на ВДНХ проходит масштабная выставка-форум "Россия". Столица инновационные проекты для регионов и делится опытом в разных сферах.