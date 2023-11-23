Муромский суд рассмотрит уголовное дело в отношении директора центра конного спорта, где ребенок...

Муромский суд рассмотрит уголовное дело в отношении директора центра конного спорта, где ребенок упал с лошадиВ отношении директора АНО «Центр конного спорта и иппотерапии «Зеленая Слобода» в Муроме вынесено обвинительное заключение. Напомним, что эта история произошла летом. 20 июля 2023 года несовершеннолетняя (2010 года рождения) во время прогулки с инструктором, упала с лошади. И в дальнейшем она была госпитализирована в «Муромскую детскую районную больницу». Девочке диагностировано сотрясение головного мозга.Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Владимирской области.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, обвиняемая, занимая должность директора, возложила на волонтера организации, не являвшуюся тренером и не имевшую специального образования, обязанность по проведению такой прогулки. В результате чего несовершеннолетней получены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.Обвиняемая вину в совершённом преступлении признала и возместила пострадавшей моральный ущерб в размере 400 тысяч рублей.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Муромский городской суд.Фото: freepik.com