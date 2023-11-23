Об этом сообщил член Совета Федерации РФ от Владимирской области Владимир Киселёв.

Владимирская область получит из федерального бюджета 2,5 миллиарда рублей. Из них 700 млн рублей пойдёт на ремонт драмтеатра, а 1,8 млрд – на строительство новой школы в Суздале. Об этом сообщил член Совета Федерации РФ от Владимирской области Владимир Киселёв.Также стало известно, что на 2024-2026 годы в федеральном бюджете предусмотрено участие 33-го региона в большинстве программ по многим направлениям развития экономики и социальной сферы области.