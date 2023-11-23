Очередная группа из 20 добровольцев из разных районов Владимирской области отбыла для прохождения воинской службы по контракту.

Очередная группа из 20 добровольцев из разных районов Владимирской области отбыла для прохождения воинской службы по контракту. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщила администрации региональной столицы.Тождественные проводы по традиции состоялись в Доме культуры молодёжи. Храбрых мужчин напутствовали родные, друзья, представители органов власти, работники военкомата, священнослужители и общественники. Бойцов благодарили за решение встать на защиту Отечества и желали вернуться домой живыми и невредимыми.