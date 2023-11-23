Необходимое для борьбы с рассеянным склерозом лекарство поступило в аптеку ОКБ. Об этом в телефонном разговоре «6 каналу» рассказала женщина-инвалид из поселка Ставрово. Напомним, в 2015-м у

Необходимое для борьбы с рассеянным склерозом лекарство поступило в аптеку ОКБ. Об этом в телефонном разговоре «6 каналу» рассказала женщина-инвалид из поселка Ставрово. Напомним, в 2015-м у Алины Васильевой диагностировали страшное заболевание – рассеянный склероз. При такой болезни иммунитет дает сбой и начинает атаковать центральную нервную систему. В ноябре этого года женщина должна была пройти