Итоги общественного обсуждения подвели на заседании оргкомитета.

Памятникам Михаилу Сперанскому и Андрею Боголюбскому всё же нашли место во Владимире. Так, памятник князю установят на Спассском холме, там, где некогда размещалась его резиденция. А бронзовый Сперанский будет стоять на улице его же имени в ЮЗ-8.В обсуждении участвовали вице-губернатор Дмитрий Лызов, сити-менеджер Суздаля Алиса Бирюкова, Министр внутренней политики Татьяна Адулова, а также представители городской мэрии и члены Общественной палаты.Теперь надо выбрать место для монумента Юрию Долгорукову и владимирским солдатам Крымской войны. Первому общественники будут выбирать местоположение на следующей неделе, вторым – в декабре этого года.