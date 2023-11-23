Насколько область готова к зиме? Депутаты Законодательного собрания лично проверили снегоуборочную технику госпредприятия “Дорожно-строительное управление №3”. На этой автобазе

Насколько область готова к зиме? Депутаты Законодательного собрания лично проверили снегоуборочную технику госпредприятия “Дорожно-строительное управление №3”. На этой автобазе десятки комбинированных автомобилей. Все готовы выйти на борьбу со стихией. Закуплены грейдеры, фронтальные погрузчики, роторы и тракторы. Эта техника только отечественного производства. Здесь представлены 28 новых машин. Каждая будет доставлена в свой район области. Андрей Фатеев,