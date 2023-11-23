Режиссёр-постановщик Владимир Кузнецов рассказал, что Гоголь живет в каждом из нас. Владимирская...

Режиссёр-постановщик Владимир Кузнецов рассказал, что Гоголь живет в каждом из нас.Владимирская драма в этом месяце представила премьеру спектакля "Души мёртвыя", по мотивам почти одноимённой поэмы Николая Гоголя. Голос Гоголя через "маленького человека", в чём загадка капитана Копейкина и почему даже не Чичиков, а Гоголь есть внутри каждого из нас? О смыслах, вложенных в постановку, и секретах произведения в интервью Вестям рассказал режиссёр-постановщик спектакля, Владимир Кузнецов.