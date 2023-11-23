Синоптики прогнозируют попадание Владимирской области под влияние теплого атмосферного фронта. На...

Синоптики прогнозируют попадание Владимирской области под влияние теплого атмосферного фронта.На погоду в регионе 33 окажет влияние приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт, предупреждают синоптики.В такой ситуации в регионе облачно, пройдёт небольшой снег, который ближе к вечеру усилится, возможны метели.В итоге, в пятницу 24 ноября облачная погода продержится весь день. Снег будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет.Температура воздуха - минус 6 - 9.Ветер - до 4 метров в секунду.Атмосферное давление очень низкое 728-721 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды- Обычно с этого дня начинает студить и морозить. Часто это бывает снежный день.- Если в этот день было сыро или шел снег, ждали оттепелей до 4 декабря.- Если день был ясным, вскоре ожидали похолодания.- По этому дню судили о предстоящей зиме: если день был тёплым, то и зима будет тёплой, и наоборот.Фото: https://www.pxfuel.com