Смотрите Вести в 14.30: Улица, которая плохо пахнет.
Слив засчитан!
Не трожь - вонять не будет....
Смотрите "Вести" в 14.30: Улица, которая плохо пахнет.
Слив засчитан!
Не трожь - вонять не будет. Или что так взбесило коммунальщиков? Чем попахивает на улице Ленинградской в Коврове?
До Лунёво, как до Луны
Почему вторая смена ходит в школу пешком? Прокуратура потребовала от владимирской мэрии вернуть школьный автобус в Лунёво.
Пол-мемориала по цене одного.
В Киржаче расследуют мошенничество при реконструкции памятника на месте гибели Юрия Гагарина.
Утка в Гусе.
И крик души из Гусь-Хрустального. Почему молчат зоозащитники?