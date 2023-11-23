Смотрите Вести в 14.30: Улица, которая плохо пахнет. Слив засчитан! Не трожь - вонять не будет....

Смотрите "Вести" в 14.30: Улица, которая плохо пахнет.Слив засчитан!Не трожь - вонять не будет. Или что так взбесило коммунальщиков? Чем попахивает на улице Ленинградской в Коврове?До Лунёво, как до ЛуныПочему вторая смена ходит в школу пешком? Прокуратура потребовала от владимирской мэрии вернуть школьный автобус в Лунёво.Пол-мемориала по цене одного.В Киржаче расследуют мошенничество при реконструкции памятника на месте гибели Юрия Гагарина.Утка в Гусе.И крик души из Гусь-Хрустального. Почему молчат зоозащитники?