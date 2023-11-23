Со счета ТСЖ исчезло 3 миллиона рублей. Такие результаты показала аудиторская проверка. Об этом заявляют жильцы дома №197Б на улице Добросельская. Пятиэтажку уже много лет обслуживает ТСЖ

Со счета ТСЖ исчезло 3 миллиона рублей. Такие результаты показала аудиторская проверка. Об этом заявляют жильцы дома №197Б на улице Добросельская. Пятиэтажку уже много лет обслуживает ТСЖ «Доброе». Вопросы к коммунальщикам появились, когда в доме прекратили выполнять всяческий ремонт. Галина Данилова, жительница дома № 197Б Представляете, кроме того, что на крышу собираем деньги, мы еще