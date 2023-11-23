Спокойный пес во Владимирской области хочет жить в семье с детьми. Наша рубрика Хочу домой, о...

Спокойный пес во Владимирской области хочет жить в семье с детьми.Наша рубрика "Хочу домой", о бездомных питомцах из приюта.В любящей семье нуждается годовалый пёс, метис из Александрова. Спокойный, очень умный, любит детей. Сейчас на передержке в вольере. Здоров, привит и с ветпаспортом. Очень активный, для него обязательны дополнительные выгулы. Знаком с несколькими командами. Подробнее о питомце расскажет ответственный волонтёр.(Кадры ВК Приют "Дорога добра")((Телефон ответственного волонтёра: 8-904-597-78-23, Людмила)