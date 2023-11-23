Срубивший елку на газоне во Владимире и оскорбивший женщину приезжий заключен под...

Срубивший елку на газоне во Владимире и оскорбивший женщину приезжий заключен под стражу.Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области расследуется уголовное дело в отношении гражданина Республики Азербайджан, подозреваемого в хулиганстве с угрозой применения насилия и незаконной рубке, сообщила пресс-служба регионального Следкома."Вести" сообщали, что прохожая сделала замечание мужчине, незаконно срубившему дерево на одной из улиц города. И получила в ответ оскорбления и угрозы.По поручению Председателя СК России было возбуждено уголовное дело и представлен доклад об обстоятельствах произошедшего, отметили в СК.Подозреваемый был установлен, задержан и заключен под стражу на 2 месяца.Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. И проверяют законность нахождения задержанного в России.Фото: https://www.pxfuel.com