Срубивший елку на газоне во Владимире и оскорбивший женщину приезжий заключен под...
Срубивший елку на газоне во Владимире и оскорбивший женщину приезжий заключен под стражу.
Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области расследуется уголовное дело в отношении гражданина Республики Азербайджан, подозреваемого в хулиганстве с угрозой применения насилия и незаконной рубке, сообщила пресс-служба регионального Следкома.
"Вести" сообщали, что прохожая сделала замечание мужчине, незаконно срубившему дерево на одной из улиц города. И получила в ответ оскорбления и угрозы.
По поручению Председателя СК России было возбуждено уголовное дело и представлен доклад об обстоятельствах произошедшего, отметили в СК.
Подозреваемый был установлен, задержан и заключен под стражу на 2 месяца.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. И проверяют законность нахождения задержанного в России.
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