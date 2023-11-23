35 и 38-летнего местных жителей судили за незаконную рубку лесных насаждений. Их противоправную деятельность выявили сотрудники ФСБ. Установлено, что с октября 2019 по май 2020 года
<a href="https://33live.ru/novosti/23-11-2023-suzdalskim-drovosekam-vyrubivshim-les-na-million-rublej-vynesli-prigovor.html" target="_blank">Суздальским дровосекам, вырубившим лес на миллион рублей, вынесли приговор</a> - 35 и 38-летнего местных жителей судили за незаконную рубку лесных насаждений. Их противоправную деятельность выявили сотрудники ФСБ. Установлено, что с октября 2019 по май 2020 года
[url=https://33live.ru/novosti/23-11-2023-suzdalskim-drovosekam-vyrubivshim-les-na-million-rublej-vynesli-prigovor.html]Суздальским дровосекам, вырубившим лес на миллион рублей, вынесли приговор[/url] - 35 и 38-летнего местных жителей судили за незаконную рубку лесных насаждений. Их противоправную деятельность выявили сотрудники ФСБ. Установлено, что с октября 2019 по май 2020 года