35 и 38-летнего местных жителей судили за незаконную рубку лесных насаждений. Их противоправную деятельность выявили сотрудники ФСБ. Установлено, что с октября 2019 по май 2020 года

35 и 38-летнего местных жителей судили за незаконную рубку лесных насаждений. Их противоправную деятельность выявили сотрудники ФСБ. Установлено, что с октября 2019 по май 2020 года злоумышленники незаконно вырубали деревья в суздальском лесу. Древесиной они распоряжались по своему усмотрению, уточнили в УМВД. В результате государственному лесному фонду был причинен ущерб на сумму больше миллиона рублей.