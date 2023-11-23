Владимирский филиал «Т Плюс» заменил порядка 9 км изоляционного покрытия тепловых сетей.

Владимирский филиал «Т Плюс» заменил порядка 9 км изоляционного покрытия тепловых сетей. Работы проведены на улицах Молодежная, Совхозная, Энергетиков, Ноябрьская, Горького, Октябрьский пр-т, Растопчина, Садовая, Юбилейная, Батурина, Совхозная, Лакина, Егорова.Компания «Т Плюс» напоминает жителям Владимира, что нарушать целостность изоляции трубопроводов (протаптывать тропинки по трассам, обдирать изоляцию и пр.) не только противозаконно, но и крайне опасно. Особенно в период отопительного сезона, когда в коммуникациях под высоким давлением циркулирует теплоноситель.В осенне-зимнее время года не рекомендуется даже приближаться к объектам коммунальной инфраструктуры, поскольку это может обернуться несчастным случаем. Кроме того, порча изоляции трубопроводов ведет к повышенным потерям тепловой энергии.Замена обветшавшего изоляционного материала проводится ежегодно. Эти мероприятия позволяют защитить трубопровод от агрессивного влияния факторов внешней среды, снижают тепловые потери при транспортировке тепловой энергии для потребителей, а также сохраняют безопасную для человека температуру наружной поверхности трубопровода.Владимирский филиал «Т Плюс» убедительно просит горожан не нарушать целостность новой тепловой изоляции, а о фактах ее хищения, разрушения и прочих проявлениях вандализма просим сообщать на Единый портал Тепловой справочной службы Владимирских тепловых сетей по телефону (4922) 77-34-26.Также напоминаем о запрете размещения объектов, мешающих безопасной эксплуатации теплосетевого хозяйства, в охранных зонах теплосетей (автомобильных парковок, детских площадок, заборов и пр.). Если строение размещено с нарушением охранной зоны тепловой сети – 3 метра от теплопровода в обе стороны – это является основанием для направления уведомлений в администрацию города и надзорные органы для принятия мер в отношении собственника.Реклама.