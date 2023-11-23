Учеников из микрорайона Лунево и села Сельцо во Владимире оставили без школьного автобуса....

Учеников из микрорайона Лунево и села Сельцо во Владимире оставили без школьного автобуса.Прокуратура направила очередное представление главе областного центра, требуя организовать подвоз к месту учебы детей, проживающих в Заклязьменской зоне. Сейчас они вынуждены ездить на уроки на общественном транспорте, а часть пути (и значительную) вообще идти пешком. В чем проблема? И какие меры будут приняты? - подробности в нашем репортаже.Путь к знаниям тернист, а в случае Ивана - еще и мрачен, и полон опасностей. Третьеклассник учится во вторую смену и каждый день преодолевает сначала - 10 километров до Лунево, а потом еще два - до порога дома. Пешком! Это раньше школьный автобус довозил детей до центра микрорайонаИван Антипин ученик школы №46 г. Владимир:- Раньше, во-первых, возвращаешься домой и не надо стоять на улице мерзнуть.Теперь же школьникам приходится по часу ждать городской автобус. А бывает и больше, говорит Екатерина Антипина. Зимой общественный транспорт ходит с задержками.- Пока пробка, ну соответственно он еще минут 40 будет ехать сюда.Расстояние от школы до Лунево и Сельца - от 10-15-ти километров. По закону власти в таких случаях должны организовать подвоз детей, и школьный автобус приезжает, но не за всеми. Из-за нехватки водителей маршрутка работает только в одну смену - в первую. Дети, которые учатся во вторую, до места назначения добираются самостоятельно.Екатерина Антипина жительница микрорайона Лунево:- Это очень влияет на успеваемость и на процесс обучения. Мы приходим домой около 8, о каких уроках может идти речь.Недовольные родители обратились в городскую прокуратуру, проблему тут же взяли на контроль. Правоохранители требуют организовать подвоз к месту учебы детей, проживающих в Заклязьменской зоне. Очередное представление уже направлено главе областного центра Дмитрию Наумову.Наталья Морозова старший помощник прокурора г. Владимира:- Прокуратурой города была проведена проверка по обращению жителей микрорайона Лунева в ходе которой было установлено нарушение прав несовершенно летних обучающихся средне образовательной школы №46".Но это лишь часть проблемы. До ближайших остановок - "Журавлиха" и "Храм Иокима и Анны" - некоторым учащимся приходится идти пешком около 30 минут - через леса и овраги. На улицах нет фонарей, тротуаров. Единственный свет в этом темном царстве - фонарь от нашей камеры.Екатерина Антипина. жительница микрорайона Лунево:- По закону ни кто не возьмет на себя ответственность чтобы пустить туда школьный автобус. Получается, что школьный автобус жалко. Если с ним что-то случится, и он съедет в овраг, кто-то сядет. А если с моим ребенком что-то случится, это будут мои проблемы.В ответ на предписания прокуратуры и обращения родителей, городская администрация начала заниматься поисками нового водителя школьного автобуса. Один работать сверхурочно не может.Алексей Алёкин, консультант управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- В настоящее врем применяются все меры по поиску водителя, используется имеющиеся в кругах информационные ресурсы, написано обращение в центр занятости населения, на профильные интернет порталы.Пока открыта вакансия, родители провожают детей до школы, встречают на остановках и кутают потеплее.Ангелина Свищ, Федор Лалакин, Андрей Беляков, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"