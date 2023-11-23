Тротуары и пешеходные дорожки появятся в 190 селах и деревнях региона, но не так быстро, как хочется. Согласно программе, некоторым населенным пунктам придется ждать 2040 года. Как рассказали в

Тротуары и пешеходные дорожки появятся в 190 селах и деревнях региона, но не так быстро, как хочется. Согласно программе, некоторым населенным пунктам придется ждать 2040 года. Как рассказали в пресс-службе Владупрадора, в программе – 2 этапа. В ходе первого тротуарами обустроят те участки дорог, где уже стоят фонари. Или же их создадут там, где проектно-изыскательские