Она украсила советскую площадь. Из украшений на ёлке пока видно только звезду. Об установке символа Нового года рассказали в пресс-службе администрации Александровского района. Местные

Она украсила советскую площадь. Из украшений на ёлке пока видно только звезду. Об установке символа Нового года рассказали в пресс-службе администрации Александровского района. Местные жители уже начали выкладывать фото ёлки в соцсети. Во Владимире установка ёлки пока в процессе. Хвойную красавицу начали собирать 20 ноября. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: Александровские Вести