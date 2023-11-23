В Кольчугино на стационарном лечении в больнице пациентке выдали препараты с истекшим сроком...

В Кольчугино на стационарном лечении в больнице пациентке выдали препараты с истекшим сроком годности.На «горячую линию» поступило обращение от жительницы Кольчугино о нарушении законодательства в здравоохранении. Городской прокуратурой была проведена проверка.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, несовершеннолетняя дочь заявительницы находилась на стационарном лечении в Кольчугинской районной больнице. В августе 2023 года в отделении фтизиатрии больницы пациентке были выданы лекарственные препараты с истекшим сроком годности.В итоге межрайонной прокуратурой и.о. главного врача ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» внесено представление. А в отношении медицинского учреждения возбуждено дело об административном правонарушении.В настоящее время девочка обеспечена необходимыми лекарствами надлежащего качества.Фото: freepik.com