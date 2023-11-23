В Кольчугино на стационарном лечении в больнице пациентке выдали препараты с истекшим сроком...
В Кольчугино на стационарном лечении в больнице пациентке выдали препараты с истекшим сроком годности.
На «горячую линию» поступило обращение от жительницы Кольчугино о нарушении законодательства в здравоохранении. Городской прокуратурой была проведена проверка.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, несовершеннолетняя дочь заявительницы находилась на стационарном лечении в Кольчугинской районной больнице. В августе 2023 года в отделении фтизиатрии больницы пациентке были выданы лекарственные препараты с истекшим сроком годности.
В итоге межрайонной прокуратурой и.о. главного врача ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» внесено представление. А в отношении медицинского учреждения возбуждено дело об административном правонарушении.
В настоящее время девочка обеспечена необходимыми лекарствами надлежащего качества.
Фото: freepik.com