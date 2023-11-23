В них будут установлены по 4 терминала для оплаты проезда.

В Коврове выйдут на маршруты 12 троллейбусов, которые будут работать без кондуктора. Поставщика транспорта определят до 1 декабря, машины привезут в город до 30 июня 2024 года.Согласно информации из документов, один контракт обойдётся в 77 млн рублей, всего на закупку троллейбусов власти города потратят 310 млн рублей.В транспорте не будет климат-контроля, однако будут установлены 4 терминала. Водитель сможет контролировать количество входящих пассажиров и оплативших проезд. Все троллейбусы будут вмещать от 100 до 150 человек.