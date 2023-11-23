Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Его возбудили после того, как в июле 13-летняя девочка упала с лошади во время верховой прогулки. Отвечать за это будет 45-летняя директор

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Его возбудили после того, как в июле 13-летняя девочка упала с лошади во время верховой прогулки. Отвечать за это будет 45-летняя директор конного клуба. Услугу оказывал центр конного спорта и иппотерапии «Зеленая слобода», сообщили в пресс-службе Следкома России по области. Упавшая девочка получила сотрясение мозга и сломала плечо.