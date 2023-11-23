Осужденный регулярно избивал детей своей супруги, выводил падчерицу на улицу без обуви и куртки, а пасынкам угрожал ножами. При этом в суде мужчина вину не признал, а наоборот попросил

Осужденный регулярно избивал детей своей супруги, выводил падчерицу на улицу без обуви и куртки, а пасынкам угрожал ножами. При этом в суде мужчина вину не признал, а наоборот попросил оправдать его, сообщили в прокуратуре. Установлено, что злоумышленник жил с супругой, ее дочкой и двумя сыновьями, также пара имела общего малыша. В присутствии несовершеннолетних горе-отчим напивался,